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Чубайс попал в реанимацию на Сардинии. Не исключают отравление

Фото: бывший соратник президента России Анатолий Чубайс (thebell io)
Автор: Илона Свиридова

Бывшего соратника президента России Анатолия Чубайса госпитализировали во время отдыха на Сардинии. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Издание отмечает, что Чубайс стал жертвой внезапного "неврологического расстройства", почувствовал недомогание и в тяжелом состоянии попал в больницу городка Ольбия.

В то же время, по данным газеты Repubblica, ему стало плохо внезапно, и полиция проверяет, не идет ли речь об отравлении. Другие западные СМИ со ссылкой на близких Чубайса отмечают, версия об отравлении маловероятна.

Ксения Собчак, которая дружит с семьей Чубайса, написала в Telegram, что у того синдром Гийена-Барре - редкое заболевание нервной системы, вызванное инфекцией. Оно может затрагивать нервы, которые контролируют движение мышц или передают болевые, температурные и осязательные ощущения. Болезнь также может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях. В редких случаях возможен паралич.

Кто такой Чубайс

Анатолий Чубайс является один из идеологов экономических реформ 90-х годов в России. Занимал ключевые посты в правительстве и госкомпаниях. В 1996-1997 годах возглавлял Администрацию президента Бориса Ельцина. Позже был министром финансов и первым замглавы правительства России.

Чубайс 10 лет входил в совет директоров РАО "ЕЭС России", а после его ликвидации стал гендиректором "Российской корпорации нанотехнологий". В 2011-2020 годах также являлся председателем совета правления "Роснано".

Напомним, в марте Чубайс ушел с должности специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и покинул Россию. Российские СМИ приписывали ему несогласие с военным вторжением в Украину. Сам политик об этом публично не говорил.

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