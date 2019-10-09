Чубаров розкритикував висловлювання спецпредставник ОБСЄ про Крим

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Сайдик на форумі Salzburg Europe Summit в Австрії відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи по врегулюванню на Донбасі Мартін Сайдик "дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконного анексії Росією Криму". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

Чубаров заявив, що Сайдик на форумі Salzburg Europe Summit в Австрії відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму і намагався виправдати окупацію півострова.

"Мартін Сайдик на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму. Для мене очевидно, що Мартін Сайдик свідомо нехтує всіма принципами, що містяться в Гельсінкському Заключному Акті і якими держави-учасники ОБСЄ повинні керуватися у взаємних відносинах", - написав Чубаров.

За словами Чубарова, з якою б "формулою" Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, з такими посередниками, як Мартін Сайдик, Києву уготовано поразку. Він заявив, що Києву слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдика від виконання ним повноважень спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі.

Зазначимо, що на форумі в Австрії Сайдик відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму. Він сказав, що хоч і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що у часи СРСР півострів близько 30 років перебував "у складі Російської Федерації", потім 37 років - з 1954 року по 1991 рік - у складі Української РСР, а до цього була Російська імперія".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що на сьогоднішній день санкції проти Росії за агресію на Донбасі і анексію Криму починають деградувати.