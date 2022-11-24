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ЧМ-2022: Швейцария минимально одолела сборную Камеруна в группе G

Фото: Этнический камерунец Брель Эмболо забил в составе Швейцарии (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Единственный забитый мяч решил судьбу противостояния национальных команд Швейцарии и Камеруна на групповом этапе чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа G, 1-й тур

Швейцария – Камерун – 1:0

Гол: Эмболо, 48

В первые минуты команды потревожили друг друга остротой во время стандартов. На 10-й минуте первую возможность упустили африканцы. Это Мбемо убежал по левому краю и прострелил вдоль ворот, а Зоммер отбил мяч на набегавший Экамби. Форвард пробил повыше.

Постепенно игра перешла в спокойное русло. Хотя больше мяч контролировали швейцарцы, но эпицентром событий стала часть поля между двумя штрафными площадками. Полумоментами соперники обменялись перед перерывом – Эльведи головой пробил рядом со стойкой, а в ответной атаке Камеруна он же заблокировал выстрел Чупо-Мотинга.

Зато на старте второго тайма Швейцария повела в счете. Сработала связка Шакири-Эмболо. Первый прострелил с правого фланга, а второй сыграл на опережение в одно касание на линии вратарской – 1:0.

Забитый мяч открыл игру. Соперники начали играть на встречных курсах, а моменты возникали по обе стороны поля. Выпад Чупо-Мотинга вовремя выходом из ворот заблокировал Зоммер. В ответ Онана парировал выстрел Варгаса.

Снять же все вопросы о победителе мог Сеферович. На 83-й минуте момент для него организовал Ридер. Хавбек перспективно прострелил с левого фланга, но форвард не смог замкнуть ближнюю стойку.

Но гола Эмболо хватило для победы сборной Швейцарии. В следующем туре альпийцы встретятся с Бразилией, а камерунцы будут противостоять сборной Сербии. Эти матчи запланированы на 28 ноября.

К слову, накануне сборная Германии неожиданно проиграла Японии в стартовом матче на Мундиале.

Напомним, что ранее опубликовали превью группы H ЧМ-2022 со сборными Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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