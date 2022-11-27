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ЧМ-2022: Япония неожиданно уступила сборной Коста-Рики на пороге плей-офф

Фото: Кейшер Фуллер только что открыл счет (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Возможностью гарантировать себе место в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре не воспользовалась сборная Японии, минимально проиграв национальной команде Коста-Рики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа E, 2-й тур

Япония – Коста-Рика – 0:1

Гол: Фуллер, 81

На старте команды разобрали роли. Японцы на правах фаворита пытались играть первым номером. Зато коста-риканцы решили выжидать свой шанс в одной из контратак. Хотя в стартовые полчаса борьба продолжалась преимущественно между двумя штрафными площадками.

Что-то похожее на полумомент организовал Кэмпбелл на 35-й минуте. Нападающий сборной Коста-Рики ворвался в штрафную зону азиатов и "шведой" пытался вырезать мяч в дальний угол. Правда, промахнулся.

В дебюте второго тайма наконец-то проснулась Япония. Вот Морита нанес удар с линии штрафной под перекладину, но Навас сумел парировать выстрел. Вскоре со стандарта мощно пробил Сома – мяч пролетел выше ворот. Были и другие моменты.

"Синие самураи" прибавили в активности и фактически вдавили коста-риканцев в свою штрафную зону. Те отчаянно защищались, а потом дождались именно того момента. Фуллер получил пас на линии штрафной и элегантно подсек в дальний угол над Гондой, который опрометчиво вышел из ворот.

Прогнозируемо сборная Японии полетела вперед. Свой ключевой момент они получили на 88-й минуте – Митома прорвался левым краем и от лицевой линии прострелил в гущу событий, откуда пробил Камада, но Навас отразил мяч, а затем в суматохе забрал сферу намертво.

Спасти ничью японцы не сумели и закрутили интригу в квартете E. Теперь три сборные (Испания, Япония, Коста-Рика) имеют по 3 очка, а у сборной Германии 0 баллов. Вечером между собой сыграют европейские гранды.

К слову, накануне сборная Франции первой оформила путевку в 1/8 финала Мундиаля.

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