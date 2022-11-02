RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧМ-2022: кто и как будет транслировать Мундиаль в Украине

Фото: Сборная Франции с Кубком мира-2018 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Трансляцию матчей грядущего чемпионата мира-2022 в Катаре анонсировал общественный вещатель. Субтранслятором турнира станет платформа MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Мундиаль этого года будет показан на территории Украины. Общественное вещание готовится транслировать все матчи Кубка мира-2022.

"Суспильне" покажет в прямом эфире 46 матчей турнира, а еще 18 поединков – в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Кроме того, общественный вещатель передал лицензию медиасервису MEGOGO. Платная платформа покажет все поединки в прямой трансляции. Оба транслятора также анонсировали производство дополнительного контента – повторы, обзоры, дайджесты, репортажи из Катара, студии и аналитические программы.

Старт ЧМ-2022 намечен на 20 ноября. В первом матче Мундиаля встретятся сборные Катара и Эквадора. Украина на Кубок мира не пробилась, потерпев поражение в финале плей-офф квалификации от сборной Уэльса.

Ранее итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев готовятся наказать за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, ранее УАФ анонсировала обращение в ФИФА относительно дисквалификации сборной Ирана на ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Первый национальный (НТКУ)MegogoЧемпионат мираЧМ-2022