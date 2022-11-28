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ЧМ-2022: Гана в голевом фестивале дожала сборную Южной Кореи

Фото: Дубль Мохаммеда Кудуса гарантировал успех Гане (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Победой сборной Ганы завершилась перестрелка с национальной командой Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа H, 2-й тур

Южная Корея – Гана – 2:3

Голы: Чо Гю Сон, 58, 61 – Салису, 24, Кудус, 34, 68

Серьезную заявку на итоговый успех африканцы подали еще до перерыва. Выдержав стартовый напор корейцев, сборная Ганы забила дважды до 34-й минуты. Фактически "Блэк Старз" реализовали единственные две голевые возможности.

Сначала помог стандарт. После навеса со штрафного и возни у ворот Южной Кореи первым сориентировался Салису и отправил мяч в сетку. Дальше Джордан Айю диагональю с левого фланга отыскал Кудуса, который головой переправил мяч в ворота.

Казалось, что от такого несправедливого по результату "Азиатские тигры" уже не оправятся. Но через каких-то 15 минут второй половины корейцы уже снова были в игре, забив дважды. Дубль оформил Чо Гю Сон.

Центрфорвард "Чонбука" поначалу головой в падении эффектно замкнул подачу Ли Кан Ина с левого края. Дальше больше. Уже через три минуты та же связка организовала второй гол – Ли в этот раз навесил на дальнюю стойку, а Чо пробил под перекладину.

Правда, сборная Ганы довольно быстро восстановила статус-кво. Африканская команда буквально полетела вперед и почти мгновенно добилась успеха: Менса прострелил с левого фланга, Уильямс не смог акцентированно пробить, но мяч отскочил к Кудусу – хавбек пробил вратаря.

До финального свистка забивать еще могли и корейцы, и ганцы. Несколько раз "Блэк Старз" спас Ати-Зиги, парировав удары тех же Ли и Чо. Настоящей "стеной" стала и оборона африканской сборной. В конце концов отыграться еще раз Южная Корея не смогла.

К слову, накануне сборная Германии спасла ничью против Испании с голом под занавес встречи.

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