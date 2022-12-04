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ЧМ-2022: Франция уверенно обыграла сборную Польши на пути в четвертьфинал Мундиаля

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Доха, Воскресенье 04 декабря 2022 18:58
ЧМ-2022: Франция уверенно обыграла сборную Польши на пути в четвертьфинал Мундиаля Фото: Килиан Мбаппе отметился дублем и результативной передачей (twitter.com/FrenchTeam)
Автор: Антон Федорцив

Список четвертьфиналистов чемпионата мира-2022 пополнился сборной Франции, одолевшей национальную команду Польши в катарской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Франция – Польша – 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовски, 90+9 (пенальти)

Осторожный старт поединка в исполнении обеих команд не помешал "трехцветным" завладеть территориальной инициативой. Активный прессинг французской сборной позволял подопечным Дидье Дешама даже после потерь быстро возвращать мяч. Поляки же пытались огрызаться контратаками.

Первый момент возник на 29-й минуте. Дембеле прострелил с правого фланга, а Жиру не смог поразить ворота с нескольких метров. Ошибся в этом эпизоде Франковски. Сборная Польши ответила выпадом Зелиньски – Льорис потянул удар хавбека метров с десяти.

А перед перерывом Франция открыла счет. Это Жиру выскочил на свидание с голкипером и пробил мимо Щенсны. Роль ассистента в этом эпизоде исполнил Мбаппе.

С началом второй половины "трехцветные" пытались снять все вопросы относительно победителя. Поляки начали играть на отбой, а об ответных атаках могли только мечтать. Впоследствии "Кадра" еще и "просела" физически, так что могла полагаться разве что на индивидуальные вспышки кого-то из звезд.

В конце концов все закончилось со вторым голом французской сборной. В контратаке действующих чемпионов мира Дембеле отпасовал на Мбаппе, а тот с левого угла штрафной пробил в ближний верхний угол – 2:0.

На классе команда Дешама спокойно довела матч до победы. А в компенсированное время добила соперника третьим голом. В пределах штрафной Мбаппе получил передачу от Тюрама и пробил точно в дальний угол. Правда, перед самым свисток Левандовски реализованным пенальти немного подсластил горечь поражения.

Теперь французские футболисты будут следить за поединком сборных Англии и Сенегала. Победитель противостояния станет соперником сборной Франции в 1/4 финала.

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