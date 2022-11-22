ЧМ-2022: Франция начала защиту титула чемпиона мира разгромом сборной Австралии

Победой с крупным счетом для сборной Франции завершился стартовый матч на катарском Мундиале против национальной команды Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа D, 1-й тур

Франция – Австралия – 4:1

Голы: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвин, 9

Со стартовых минут чемпионы мира попытались взять мяч под контроль и провели серию опасных атак. Однако австралийцы открыли счет фактически при первой возможности – Леки на правом фланге получил длинную передачу из глубины поля и прострелил на дальнюю стойку, где Гудвин роскошно сыграл в одно касание.

Шокированные "трехцветные" впоследствии вполне могли пропустить второй раз, когда не вовремя потерял мяч Тео Эрнандес. Однако сфера после дальнего выстрела Дюка немного разминулась с девяткой. В середине первой половины казалось, что французская команда без идей, как одолеть оборону Австралии.

Но внезапно гол пришел фактически ниоткуда. "Соккеруз" отразились во время углового, но упустили навес Тео Эрнандеса в атаке вторым темпом в центр штрафной. А там Рабьо выиграл "второй этаж" и головой направил мяч мимо Райана – 1:1.

Еще через пять минут сборная Франции уже была впереди. Теперь автор первого забитого мяча избрал роль ассистента. Активный прессинг галлов привел к потере мяча австралийца недалеко от собственной штрафной, Мбаппе пяткой сыграл на Рабьо, а тот вывел Жиру на пустые ворота.

С началом второй половины французская команда полетела вперед. Моменты у ворот сборной Австралии посыпались как из рога изобилия. Вот Жиру пробил рядом со стойкой ударом через себя. Дальше выстрел Гризманна после скидки Тео Эрнандеса защитник вынес с линии ворот.

А в середине тайма "трехцветные" снова организовали ударную несколькоминутку. Сначала Мбаппе не выключился после неудачного удара, дождался навеса Дембеле с фланга и головой отправил "свояка" от стойки.

На 71-й минуте Мбаппе помог Жиру сравняться по голам с легендарным Тьерри Анри (51 гол). Звезда ПСЖ выполнил подачу с левого края, а форвард "Милана" головой направил мяч в сетку ворот – 4:1.

Достигнув такого преимущества, сборная Франции успокоила игру. Подопечные Дидье Дешама на классе довели матч до победы. Поскольку в другом поединке квартета датчане не справились с сопротивлением Туниса (0:0), то "трехцветные" возглавили группу D.