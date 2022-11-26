ЧМ-2022. Дубль Мбаппе принес Франции победу в матче с Данией

Чемпионат мира-2022, группа D, 2-й тур

Франция - Дания - 2:1

Первый тайм прошел без забитых голов, счет на 61-й минуте открыл Килиан Мбаппе после того, как получил мяч на левом фланге, обыгрался с Тео Эрнандесом и в одно касание пробил датского вратаря Каспера Шмейхеля.

Но уже через семь минут сборная Дании сравняла счет. Кристиан Эриксен выполнил подачу с углового, борьбу за мяч выиграл Йоаким Андерсен, который прокинул мяч дальше. Подоспевший Андреас Кристенсен пробил под перекладину.

Однако французы оказались сильнее. На 86-й минуте Антуан Гризманн навесил на дальнюю штангу, где Мбаппе легко переправил мяч в ворота, оформив дубль. Отметим, Мбаппе забивает уже в третьем матче подряд на Чемпионатах мира.

После сегодняшних поединков Франция с шестью очками укрепила лидерство в группе D. Далее с тремя очками идет Австралия, у Дании и Туниса - по одному.