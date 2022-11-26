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ЧМ-2022. Дубль Мбаппе принес Франции победу в матче с Данией

Фото: Килиан Мбаппе принес победу сборной Франции (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Юлия Бойко

Действующие чемпионы мира обыграли сборную Дании во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу в Катаре и обеспечили выход в 1/16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Чемпионат мира-2022, группа D, 2-й тур

Франция - Дания - 2:1

Первый тайм прошел без забитых голов, счет на 61-й минуте открыл Килиан Мбаппе после того, как получил мяч на левом фланге, обыгрался с Тео Эрнандесом и в одно касание пробил датского вратаря Каспера Шмейхеля.

Но уже через семь минут сборная Дании сравняла счет. Кристиан Эриксен выполнил подачу с углового, борьбу за мяч выиграл Йоаким Андерсен, который прокинул мяч дальше. Подоспевший Андреас Кристенсен пробил под перекладину.

Однако французы оказались сильнее. На 86-й минуте Антуан Гризманн навесил на дальнюю штангу, где Мбаппе легко переправил мяч в ворота, оформив дубль. Отметим, Мбаппе забивает уже в третьем матче подряд на Чемпионатах мира.

После сегодняшних поединков Франция с шестью очками укрепила лидерство в группе D. Далее с тремя очками идет Австралия, у Дании и Туниса - по одному.

Напомним, в первом туре Франция разгромила Австралию со счетом 4:1, а Дания неожиданно сыграла вничью с Тунисом.

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