ЧМ-2022: Бельгия, Канада, Марокко и Хорватия – превью группы F Мундиаля

ЧМ-2022, Группа F. Расписание матчей

Марокко – Хорватия – 23 ноября, 12:00 ("Эль-Байт", Эль-Хаур)

Бельгия – Канада – 23 ноября, 21:00 ("Ахмад бин Али", Эр-Райян)

Бельгия – Марокко – 27 ноября, 15:00 ("Эль-Тумама", Доха)

Хорватия – Канада – 27 ноября, 18:00 ("Халифа", Эр-Райян)

Хорватия – Бельгия – 1 декабря, 17:00 ("Ахмад бин Али", Эр-Райян)

Канада – Марокко – 1 декабря, 17:00 ("Эль-Тумама", Доха)

Бельгия

Рейтинг ФИФА: 7-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: "бронза" (2018)

Главный тренер: Роберто Мартинес

Капитан: Эден Азар

Ведущий игрок: Кевин Де Брюйне

Катарский Мундиаль станет последней возможностью бельгийского "золотого поколения" завоевать значимый трофей. Да, бронзовые награды ЧМ-2018 – лучший результат в истории сборной, но вылет на двух подряд чемпионатах Европы в 1/4 финала, посредственные результаты в Лиге наций рискуют оставить недочет.

"Красные дьяволы" обладают качественными топ-исполнителями в каждой линии и надеются бросить вызов историческим грандам. Турнирная сетка этому поспособствует, ведь в плей-офф вплоть до финала бельгийцам светят встречи с сильными мира сего – Германией, Португалией, Францией, Бразилией. Настоящие чемпионские раунды.

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес был одним из законодателей моды на три центрбека. В схеме 3-4-3 "красные дьяволы" будут играть и сейчас. Прочность обороны с одной стороны и поддержка атаки фланговыми исполнителями с другой – визитка этой команды. А если не будут успевать Алдервейрелд и Вертонген (68 лет на двоих), то выручать будет сильнейший кипер планеты Тибо Куртуа.

Возраст неумолим. Большинство звезд вплотную подошли или прошли 30-летний рубеж. Мертенс (35 лет), Витсель (33), Де Брюйне и Менье (по 31) должны побеждать сейчас, потому что на ЧМ-2026 могут уже не поехать. С другой стороны проблема и в том, что никто из талантливой молодежи еще близко не на ведущих ролях. Все это может иметь несчастливый конец.

Канада

Рейтинг ФИФА: 41-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: групповой этап (1986)

Главный тренер: Джон Хердман

Капитан: Атиба Хатчинсон

Ведущий игрок: Альфонсо Дэвис

"Кленовые листья" прибыли на первый после дебютного ЧМ-1986 Мундиаль. Но если тогда канадцы были экзотикой, то теперь готовы удивить нейтральных болельщиков. Группа местных жемчужин во главе с тренером Джоном Хердманом легко выиграла квалификацию и теперь готова материализовать голод к победам в свершения в Катаре.

Сыграет сборная Канады по осторожной схеме 4-2-3-1. Со сменой позиций Дэвисом и Хойлеттом глубже это построение с легкостью превращается в нечто похожее на 4-4-1-1. Центральная ось будет состоять из 39-летнего Атибы Хатчинсона и на 14 лет младшего Стивена Эуштакиу. А рядом с ними будет действовать самая яркая канадская звезда – Альфонсо Дэвис.

Атакующий потенциал левого защитника (!) "Баварии" будут поддерживать разноплановые исполнители передней линии. Джонатан Дэвид из "Лилля" свяжет атаку и среднюю линию, а высокий Кайл Ларин и сбитый Лукас Каваллини отвечают за разные варианты в нападении.

Для сборной Канады ЧМ-2022 может стать трамплином к более высоким результатам в периоде. Опыт выступлений на Мундиале поспособствует "кленовым листьям" в закреплении статуса гранда в КОНКАКАФ, а также сделает последующие появления на чемпионатах мира обыденностью. И уже тогда от канадцев потребуют результат. Сейчас – только зрелища.

Марокко

Рейтинг ФИФА: 22-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (1986)

Главный тренер: Валид Реграги

Капитан: Ромен Саисс

Ведущий игрок: Хаким Зиеш

"Атласские львы" приехали на шестой в истории сборной Мундиаль. Пока преодолеть групповой этап марокканцам удалось только однажды. На ЧМ-1986 арабская сборная неожиданно победила в квартете с Англией, Польшей и Португалией. А вот четыре года назад удалось взять всего один пункт благодаря ничьей с Испанией.

Тренерский штаб Марокко ставит на насыщенность средней линии. Дело не только в обороне. Сильные полузащитники получают оперативное пространство, чтобы прибавить давления в последней третьи поля. Наиболее эта формация похожа на схему 4-1-4-1, а ведущие роли в атаке получат Хаким Зиеш, Софьян Буфаль и Юссеф Эн-Несири.

Обозреватели решающим фактором успеха марокканской сборной называют уровень игры Софьяна Амрабата. Если опорник "Фиорентины" будет выполнять надлежащий уровень оборонной работы, то позволит активнее подключаться к атакам фланговым защитникам – Ашрафу Хакими и Нуссаиру Мазрауи. Обретенный ими в ПСЖ и "Баварии" опыт крайне необходим.

Кроме того, гарантирование звездными вингбеками ширины атак команды придаст вариативность действиям в нападении. Зиеш и Буфаль будут хрестоматийно смещаться с флангов в центр, открывая зоны партнерам для слома обороны соперника. Слаженность действий, умноженная на высокий индивидуальный уровень, станет ключом к дверям в плей-офф.

Хорватия

Рейтинг ФИФА: 12-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: финалист (2018)

Главный тренер: Златко Далич

Капитан: Лука Модрич

Ведущий игрок: Марцело Брозович

Вице-чемпион планеты приехал в Катар с надеждами сделать последний шаг к вечному признанию. На российском Мундиале "шахматная" сборная выиграла все 3 матча группового этапа, а в плей-офф одолевала оппонентов либо в овертаймах, либо в сериях пенальти. Еще раз такой энергозатратный путь пройти будет непросто.

ЧМ-2022 станет последним Кубком мира для обладателя "Золотого мяча-2018" Луки Модрича. Даже в свои 37 он остается важным винтиком в механизмах и сборной, и мадридского "Реала". Например, в квалификации хавбек забил 3 мяча и вместе с Иваном Перишичем и Марио Пашаличем разделил звание лучшего бомбардира сборной.

Наставник Хорватии Златко Далич в этом году в основном использовал схему 4-3-3. Ее, однако, он с легкостью научился трансформировать в 4-2-3-1 при необходимости. Подбор сильных исполнителей создал для тренерского штаба комфортные условия труда. Марцело Брозович будет всеядным опорником, чтобы предоставить тому же Модричу и Матео Ковачичу возможность конструировать атаки.

На бумаге как будто все неплохо. Но процесс перестройки национальной команды еще не завершился, поэтому какой-то из весомых турниров для хорватов, скорее всего, завершится неудачей вроде невыхода из группы. Катарский Мундиаль и Евро-2024 – в зоне риска.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы F

Лишенный явных аутсайдеров квартет должен подарить интересные противостояния. Важным будет старт группового раунда. Если хорваты или бельгийцы потеряют очки в первых поединках, то всерьез поколеблют веру в легкое завоевание путевки в плей-офф ЧМ-2022.

Для сборных Канады и Марокко жизненно необходимой станет победа в очной встрече. Только благодаря ей и цеплянию за очки до последнего в поединках с медалистами предыдущего Мундиаля появится возможность запрыгнуть в 1/8 финала. Сюрпризы возможны, но не гарантированы.