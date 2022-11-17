ЧМ-2022: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша – превью группы C Мундиаля

ЧМ-2022, Группа C. Расписание матчей

Аргентина – Саудовская Аравия – 22 ноября, 12:00 ("Лусаил Айконик", Лусаил)

Мексика – Польша – 22 ноября, 18:00 ("Истад 974", Доха)

Польша – Саудовская Аравия – 26 ноября, 15:00 ("Эдьюкейшн Сити", Эр-Райян)

Аргентина – Мексика – 26 ноября, 21:00 ("Лусаил Айконик", Лусаил)

Польша – Аргентина – 30 ноября, 21:00 ("Истад 974", Доха)

Саудовская Аравия – Мексика – 30 ноября, 21:00 ("Лусаил Айконик", Лусаил)

Аргентина

Рейтинг ФИФА: 3-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (1978, 1986)

Главный тренер: Лионель Скалони

Капитан: Лионель Месси

Ведущий игрок: Лаутаро Мартинес

Аргентинская команда едет в Катар, чтобы завоевать третий титул в истории и первый персонально для Лео Месси. Одному из двух "инопланетян" современного футбола в этом году исполнилось 35, так что грядущий Мундиаль, очевидно, последний шанс для него выиграть Кубок мира. Обладателю всех призов для полноты коллекции как раз не хватает "золота" ЧМ-2022.

Смелости мечтам фанатов "альбиселесте" добавил подбор добровольных помощников Месси. Лишь в номинальных нападающих здесь Альварес ("Манчестер Сити"), Дибала ("Рома") Корреа и Лаутаро (оба – "Интер"). Да и ряд хавбеков сборной Аргентины любит приобщаться к атакующим действиям команды. Те же Ди Мария и Де Пауль могут исполнить шедевр, которому позавидовал бы любой форвард.

Но вот в обороне сборной Аргентины собраны далеко не вселенские звезды. Да, и центрбеки Ромеро и Лисандро, и фланговые исполнители Молина и Акунья, и другие, добротные и трудолюбивые "лошадки". Но не без огрехов. Неудивительно, что тренерский штаб латиноамериканцев ставит на коллективный отбор мяча.

К формации "альбиселесте" возникают вопросы. Правда, только в отношении однозначности оценки. Лионель Скалони ставит на нечто среднее между 4-3-3 и 4-4-2. В квалификации этот подход дал результат. Аргентинцы играли в зрелищный футбол с параллельно слаженной работой в обороне. Лишь 2 пропущенных мяча в последних десяти матчах отбора (15 забитых) – доказательство обоснованности чаяний на трофей.

Саудовская Аравия

Рейтинг ФИФА: 51-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (1994)

Главный тренер: Эрве Ренар

Капитан: Салман Аль-Фарадж

Ведущий игрок: Салим Аль-Давсари

"Орлы пустыни" в шестой раз сыграют на чемпионатах мира и грезят повторением успеха времен дебютного Мундиаля. На ЧМ-1994 в Штатах аравийцы обыграли сборные Марокко и Бельгии на групповом этапе и со второго места вышли в 1/8 финала. Там их, однако, остановили шведы. С тех пор Саудовская Аравия ездит на мировые форумы в туристических целях.

Сломать неприятную традицию попытается Эрве Ренар. Французский специалист неудачно съездил на ЧМ-2018 со сборной Марокко, хотя магрибцы достойно сражались и с испанцами, и португальцами. С момента переезда в Аравию он поставил на схему 4-2-3-1. С ней "орлы пустыни", скорее всего, начнут Мундиаль.

Уникальности сборной Саудовской Аравии добавляет ставка на внутренний чемпионат. Все игроки в заявке национальной команды выступают в местной Профессиональной лиге. Главные же надежды болельщиков связаны с Салимом Аль-Давсари. Именно его гол Египту четыре года назад подарил аравийцам первую с 1994-го победу на чемпионатах мира.

31-летний форвард даже когда-то съездил на полгода в испанский "Вильярреал" и сыграл целые 33 минуты против мадридского "Реала" в финальном туре Ла Лиги. Но в сборной дела Аль-Давсари неплохие – 7 мячей и 2 ассиста в отборе к ЧМ-2022 на позиции левого вингера. А если он не сможет, то молодой Фирас Аль-Бурайкан поможет. 22-летний нападающий "Аль-Фатеха" оформил 4 гола в сезоне 2022/23.

Мексика

Рейтинг ФИФА: 13-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (1970, 1986)

Главный тренер: Херардо Мартино

Капитан: Андрес Гуардадо

Ведущий игрок: Эдсон Альварес

Сборная Мексики в Катар уезжает в статусе одного из претендентов на выход в плей-офф. Возрастная команда (средний возраст – 29,5 лет), где ряд исполнителей рискуют следующие чемпионаты мира увидеть только по ТВ, собралась изрядно пошуметь на нынешнем Мундиале. Все известные европейцам имена – Очоа, Гуардадо, Лосано, Хименес и другие – здесь. Будет громко.

В пользу этого прогноза и персона наставника "зеленых". Херардо Мартино – еще один из когорты учеников помешанного на тактике аргентинца Марсело Бьелсы. Итак, сборная Мексики нынешнего призыва будет играть красиво сама и предоставит такую возможность другим. Лишь бы соперник хотел. А восьмое подряд участие потомков ацтеков и майя в турнире ставит ребром вопрос о статусе футбольной нации.

Мексика времен Мартино обычно играется по схеме 4-3-3. Он начал играть с этой формацией сразу и стартовал во главе национальной команды 11-матчевой серией побед. И даже временные неудачи в товарищеских матчах вряд ли вынудят тренерский штаб "зеленых" к тактическим переменам. Разве что к косметическим.

Главное же внимание к себе в составе мексиканцев привлекает Эдсон Альварес. 25-летний латиноамериканец три года назад переехал в Амстердам, чтобы заменить в "Аяксе" де Лигта. Но на берегах Нордзе-канала он раскрылся как способный опорник, ставший дирижером перехода "аяксидов" из обороны в атаки. Так Альварес будет делать и в сборной.

Польша

Рейтинг ФИФА: 26-t место

Лучший результат на чемпионатах мира: "бронза" (1974, 1982)

Главный тренер: Чеслав Михневич

Капитан: Роберт Левандовски

Ведущий игрок: Петр Зелиньски

Бросить вызов амбициям аргентинцев и мексиканцев готова сборная Польши. "Кадра" настроена одолеть свыше 35-летнее проклятие невыходов из группы на чемпионатах мира. Последний раз поляки играли в плей-офф еще на ЧМ-1986, когда в 1/8 финала "сгорели" Бразилии (0:4). Затем трижды упаковывали чемоданы после группового этапа, а еще 5 раз пролетели мимо Мундиаля.

У Польши тоже звезда на низком старте заката карьеры. Роберт Левандовски несправедливо не получил "Золотой мяч" в 2020-2021 гг., поэтому стремится оставить после себя память на планетарных форумах. Будем реалистами. Чтобы "орлы" стали чемпионами мира, должно случиться чудо еще больше, чем в 2004 году с триумфом Греции на Евро.

Но вытащить родную сборную в 1/8 финала или даже четвертьфинал вполне по силам даже 34-летнему Левандовски – центральной фигуре "Кадры". Рядом с ним сплав молодых и опытных: 20-летний Залевски, 28-летний Зелиньски, 34-летний Глик и другие в диапазоне от 20-ти до 35-ти. По всей вероятности, именно сборная Польши станет иллюстрацией к словосочетанию "возрастной баланс".

Несмотря на использование схем с четырьмя защитниками, подбор исполнителей позволит "Кадре" ситуативно играть в три и Кэшем впереди. Ключевые роли в тактических перестройках отведены двум – Крыховяк будет дополнительно защищать оборону во время контрвыпадов, а Зелиньски сыграет второго нападающего рядом, чтобы отвлечь внимание от Левандовски. Гикам точно будет интересно.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы C

Ключевое противостояние квартета запланировано на первый игровой день. Именно очная встреча Мексики и Польши станет прологом к дальнейшим событиям в группе. Победа одной из команд сделает вторую аутсайдером гонки за путевку в плей-офф.

Ничья же выведет на первый план необходимость разгрома аравийцев с упованием на положительный результат с Аргентиной. Последняя – безусловный фаворит. Помехой завоеванию "альбиселесте" девяти очков в группе могут стать только сами аргентинцы. Сборная же Саудовской Аравии, вероятно, в очередной раз получит бесценный опыт.