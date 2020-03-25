Надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів: що зміниться

Надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів Кабінетом міністрів України 25 березня 2020 року. Що зміниться у зв'язку з введенням НС у всій країні, у матеріалі РБК-Україна.

Надзвичайна ситуація - це спеціальний тимчасовий режим, що виникає через порушення нормальних умов життя і діяльності людей через аварію, катастрофу, стихійне лихо чи епідемію. Існують 4 рівні надзвичайної ситуації: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктивний.

Що передбачає НС в Україні

Під час надзвичайної ситуації влада і служби цивільного захисту працюватимуть посилено та у спеціальному режимі. НС в Україні не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав та свобод українців.

Для чого запроваджують НС в Україні

Таке рішення українська влада прийняла, що посилити координацію всіх служб, задіяних для протидії поширенню коронавірусу. Наприклад, це посилення охорони громадянського порядку, інформування громадян, дезінфекція об'єктів та територій, санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. Для координації дій центральної та місцевої влади.

Різниця між надзвичайною ситуацією та надзвичайним положенням

Надзвичайний стан запроваджує Верховна рада за поданням президента. У цей період держава напряму керувати, як державними, так і приватними компаніями, а права і свободи українців можуть бути обмежені. При надзвичайній ситуації такі заходи не застосовуються.

Разом з тим, КМУ додатково постановив:

належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів; залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію ;

; надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Також Кабінет міністрів продовжив в Україні карантин на 30 днів.