"Надмірно велика": новий суддя КСУ незадоволений рівнем зарплати

Суддя Конституційного суду України Віктор Кичун вважає надмірно велику зарплату суддів. У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ" .

За словами Кичуна, "необґрунтовано висока" зарплата суддів породжує неприязнь людей до Конституційного суду.

"Це, знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують величезні зарплати, а виносять такі сумнівні рішення", - додав він.

Він вважає за необхідне відновити довіру до КСУ серед громадян. Цьому будуть сприяти "справедливі для суспільства" рішення.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив Кичун.