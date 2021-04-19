Надмірна бюрократизація перешкоджає розвитку науки та інновацій в Україні, - Шимків

"Якщо ми говоримо про фундаментальні дослідження, хабами для них, як правило, є університети. І для вченого, який створив певну ідею на базі університету, існують юридичні перешкоди, які обмежують його у можливості комерціалізації ідеї", - зауважив Дмитро Шимків.

Дослідженням молодих перспективних вчених в Україні перешкоджає не тільки брак коштів. Зусилля варто докласти і у сфері захисту авторського права, і щодо оптимізації зарегульованого наукового середовища.

Важливу роль, за словами Шимківа, відіграє також підвищення статусу вчених у суспільстві, зокрема, подолання сформованого після розпаду СРСР зневажливого ставлення до людей, які займаються наукою.

"Якщо раніше вчені були шанованими людьми, то, на жаль, сьогодні до доцентів й аспірантів ставляться не завжди з належною повагою. Наступне: маємо фактори плагіату, корупції при захисті докторських дисертацій. Ми бачимо, що багато "вчених" лише на папері. Це люди, які нічого не створили, але мають відповідне звання. І ось у цій всій "багнюці" має пробиватися молодий вчений, - сказав Шимків.

Бізнес зі свого боку міг би частково проінвестувати сучасне обладнання для лабораторій і оснащення дослідних центрів, якби в державі були створені належні умови.

"Якщо говорити про технопарки, інкубатори, держава повинна дати можливість бізнесу фінансувати їх, розуміючи, що таким чином ми фінансуємо науку. Сьогодні нам пропонують робити такі інвестиції лише з прибутку. Водночас з прибутку ми фінансуємо культуру, науку, ініціативи з корпоративної і соціальної відповідальності", - констатував Дмитро Шимків.

Він також додав, що в багатьох розвинених країнах у приватних компаній є можливість знизити податкове навантаження, отримавши податковий кредит внаслідок фінансування науки. В Україні ж такого стимулу для підприємств наразі практично немає.