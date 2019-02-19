НС у США: Трамп повідомив, що 16 штатів подали на нього в суд

Колективний позов був поданий до федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что 16 штатов, включая Калифорнию, подали на него в суд из-за решения ввести чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Стоит отметить, что иск был подан в федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

"Как я и предсказывал, 16 штатов, во главе которых стоят в основном демократы-приверженцы открытой границы и радикальные левые, подали иск в, конечно же, 9-й округ!" - написал Трамп.

Суть иска заключается в том, что попытки президента через провозглашение ЧП обойти Конгресс, чтобы профинансировать сооружение стены на американо-мексиканской границе, является неконституционным.

Так, к иску Калифорнии присоединились также штаты Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

Напомним, Трамп готов использовать право вето в случае, если Конгресс не одобрит его инициативу о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе США и Мексики.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 февраля президент США заявил, что подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Добавим, 16 февраля юридический комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что начинает немедленное расследование законности введения режима ЧП в стране президентом Дональдом Трампом.