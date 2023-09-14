RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На четырех украинских АЭС провели ротации миссий МАГАТЭ

Фото: на четырех украинских АЭС провели ротации миссий МАГАТЭ (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

На четырех атомных электростанциях Украины состоялись ротации миссий МАГАТЭ, которые были введены для мониторинга состояния безопасности на станциях в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии провели на ОП "Ровенская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" еще на прошлой неделе.

На этой неделе прошла ротация экспертов постоянной мониторинговой миссии на ДСП "Чернобыльская АЭС".

МАГАТЭ в Украине

После полномасштабного вторжения России МАГАТЭ создало постоянные представительства на всех украинских АЭС. Специалисты постоянно контролируют их состояние и нормы безопасности.

При этом российские военные препятствуют работе миссии МАГАТЭ на захваченной Запорожской АЭС. В частности, они уже дважды минировали путь наблюдателей МАГАТЭ.

Добавим, что МАГАТЭ неоднократно находило противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что они могут взорваться в любой момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭАЭС