Четыре успеха юных и выдержанные победы дуэтов. Как украинки на Уимблдоне выступали

Первые связанные с Уимблдоном успехи отечественного тенниса случились еще в начале 60-х. Киевлянка Галина Бакшеева завоевала два титула подряд на турнире девушек. В 1961 году юная украинская теннисистка одолела в финале американку Кэтрин Чабот (6:4, 8:6), а год спустя разобралась с австралийкой Элизабет Терри (6:2, 6:2).

Впоследствии Бакшеева приезжала на Альбион и взрослой. Впрочем, повторить успех юности на следующем уровне не смогла. Лучшее выступление украинке удалось в 1967-м, когда она дошла до четвертого раунда соревнований в одиночном разряде, где проиграла экс-второй ракетке мира Лесли Тернер из Австралии и пробилась в четвертьфинал в парах. Впрочем, регулярно выступать в туре представителям СССР тогда было сложно. После завершения карьеры Бакшеева работала тренером, а в 2015 году была введена в Зал славы украинского тенниса.

Новых успехов на травяном мэйджоре для украинцев пришлось ждать почти три десятилетия. Уроженка Львова Лариса Савченко на исходе 80-х вышла на ведущие роли в женском парном теннисе. Обычно она выступала в дуэте с белорусской Наташей Зверевой. Впрочем, Уимблдон покорился им только с третьей попытки.

В 1988 году Савченко со Зверевой впервые дошли до финала, где драматически уступили дуэту немки Штеффи Граф и аргентинки Габриэлы Сабатини в трех сетах. В следующий сезон украинская и белорусская теннисистки уступили представительницам Чехословакии Яне Новотной и Хелене Суковой. В 1991-м Савченко с привычной партнершей удалось победить в финале Уимблдонского турнира, одолев ту же Новотную с американкой Джиджи Фернандес.

Фото: Лариса Савченко воспитала Дарью Снигур (facebook.com/mtakyiv)

Новая украинская звездочка засияла на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 2004 году. Екатерина Бондаренко получила 7-й номер посева турнира девушек. Наибольших успехов во взрослом теннисе с того призыва юниорок достигли сербка Ана Иванович и белоруска Виктория Азаренко.

Юная украинская теннисистка к четвертому кругу обошлась без трехраундовых поединков. Труднее стало с четвертьфинала. Представительницу Израиля Шахар Пеер и нидерландку Михаэллу Крайчек Бондаренко одолела в трех сетах. В финале же украинка встретилась с Иванович. После неудачи в первой партии (4:6) сербская теннисистка реваншировалась на тай-брейке второй (7:6). А в третьем сете Бондаренко одержала доминантную победу (6:2).

Еще менее очевидным стал триумф Дарьи Снигур в 2019-м. Юная киевлянка приехала на Уимблдон среди девушек несеянной. Однако это не помешало украинке выбить ряд более громких в то время имен на пути в финал. В частности, от нее вылетели латышка Камилла Бартоне и россиянка Полина Кудерметова.

В полуфинале соперницей Снигур стала американская теннисистка Эмма Наварро, ныне входящая в топ-20 рейтинга WTA. Тогда украинка просто смяла соперницу из США (6:3, 6:0). В финале же отечественная спортсменка разобралась с американкой Алексой Ноэль (6:4, 6:4). В этом году Снигур дебютирует в основной сетке взрослого Уимблдонского турнира. Даже повторение половины пути 5-летней давности будет успехом для украинки.

Последний на данный момент успех Украины на Уимблдоне состоялся в прошлом году. Специалистка по выступлениям в парных соревнованиях Людмила Киченок впервые покорила Grand Slam. Интересно, что премьерный триумф на мэйджорах настиг украинку не в парном женском разряде, а в миксте. Ее партнером стал хорватский теннисист Мате Павич.

На старте украино-хорватский дуэт получил 7-й номер посева. Самым трудным же был поединок второго раунда против Бернарды Перы из США и хорвата Николы Мектича. Все три сета встречи обернулись тай-брейками. В первой партии Киченок с Павичем уступили, во второй взяли реванш, а в третьей дожали оппонентов (11:9). Даже финал против китаянки Сюй Ифань и бельгийца Йорана Влигена был проще (6:4, 6:7, 6:3).

В этом году Киченок снова будет выступать в парном разряде и миксте. Впрочем, еще до старта четко расставила приоритеты. Для украинки главная цель на Уимблдоне-2024 – хорошее выступление в дуэте с латышкой Еленой Остапенко, чтобы квалифицироваться в Итоговый турнир. Следовательно, защитой титула с Павичем, вероятно, придется пожертвовать...