В четыре раза больше, чем в Чечне. СМИ назвали потери элитной бригады морпехов РФ в Украине

Как отмечается, имена 234 погибших военнослужащих BBC удалось установить совместно с изданием "Медиазона" по открытым источникам.

Среди погибших, как утверждается, не менее 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов.

После изучения расположения могил на кладбищах в Приморье и в соседних регионах журналисты предположили, что реальные потери бригады убитыми могут составить около 470 человек.

При этом количество тяжелораненых может составлять около 950 человек, поскольку на каждого убитого бойца в ходе нынешней войны приходится по 1,7-2 с тяжелыми ранениями.

Кроме того, в соцсетях родственники заявили о пропавших без вести 42 бойцах бригады.

Отмечается, что во время вторжения в Украину морпехи выполняли задачи, обычно возлагаемые на общевойсковые соединения, например, пеший штурм позиций противника.

Наибольшие потери они понесли в Киевской области в первые недели войны, а также при попытках штурма Угледара на Донецкой области осенью 2022 года.

По данным украинских военных, именно 155-я бригада принимала участие в захвате Бучи, Ирпеня и Гостомеля и могла быть причастной к убийствам мирного населения.

Как сообщают СМИ, треть потерь 155-й бригады - мобилизованные. Большое количество погибших подтверждается тем, что бригаду начали пополнять за счет бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ.

Несмотря на высокие потери, российским властям удается пополнить бригаду, избегая ее расформирования. Она продолжает бои в районе Угледара. В последний раз новость о смерти морпеха 155-й бригады публиковали 1 декабря.

155-я бригада морской пехоты РФ в Украине

По данным Института изучения войны (ISW), несмотря на значительные потери в живой силе и технике, в частности среди элитных подразделений РФ, оккупанты не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области.

В отчете ISW привели данные, согласно которым, 155-я бригада морской пехоты РФ, которую считают"элитной", с начала вторжения была уничтожена и восстановлена целых 8 раз.

Также напомним, что в феврале украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты РФ.

Тогда аналитики указывали, что провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление.