За четыре месяца сумма согласованных выплат по ремонту жилья по программе "єВідновлення" выросла почти вдвое

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на компенсацию за поврежденное жилье, которому нужен ремонт, подали почти 80 тыс. заявителей и для 48 тыс. из них согласовали компенсацию на сумму в 5 млрд гривен.

Динамика, отметила она, очень положительна, поскольку за четыре месяца сумма согласованных выплат по ремонту поврежденного жилья выросла почти вдвое. Так, по состоянию на 20 ноября общая сумма согласованных для 28 тыс. заявителей выплат составила 2,7 млрд гривен.

"Отчасти это связано с этим, что с начала декабря мы начали принимать заявления за компенсацию от владельцев поврежденного жилья, которое требует капитального ремонта, а не мелкого. Сейчас на этот вид компенсации уже подали 5,5 тыс заявителей, а общая сумма согласованных компенсаций составила 1,8 млрд гривен", - пояснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что украинцы, чье жилье потерпело разрушения, видят, что программа достаточно результативна, то есть денег и нового жилья от государства вместо уничтоженного или поврежденного, не нужно ждать годами или даже десятилетиями. Об этом свидетельствует, в частности, и процент выплат - с 5 млрд. гривен, которые государство согласовало в качестве компенсации за поврежденное жилье, 82%, то есть 4,1 млрд. гривен, уже перечислено заявителям.

"Украинцы на практике убедились, что этот процесс происходит быстро - в течение максимум месяца после того, как гражданин подает заявку, поврежденное жилье осмотрит специальная комиссия есть Восстановление, созданная при органе местного самоуправления. Она верифицирует повреждения и если случай подпадает под саму услугу, заявителю согласуют компенсацию .Она поступит заявителю в Действия на виртуальную карту єВідновлення", - отметила нардеп.

По словам Шуляка, отказывают в компенсации за поврежденное жилье нечасто. В частности, в случаях несоответствия жилья условиям "Восстановление", недостоверной информации о характере повреждений или если жилье было восстановлено с помощью доноров. Кроме того, податели заявок иногда сами от них отказываются, ведь ожидают новых этапов программы.

Также встречаются случаи, когда жилье, на компенсацию за которое подаются украинцы, не зарегистрировано в государственном реестре вещных дел. В этом случае рекомендуют обратиться к юристу и зарегистрировать недвижимость.

Парламентарий напомнила - программа компенсаций "єВідновленняєВідновлення состоит из четырех категорий выплат:

Денежная выплата по ремонту поврежденного жилья. Это могут быть либо мелкие срочные ремонты (например, разбитые взрывной волной окон, двери, кровли), либо капитальные ремонты (например, восстановление несущих конструкций);

Жилищный сертификат вместо денежной выплаты в случае если жилье уничтожено, то есть ремонту уже не подлежит. Его можно обменять на новое жилье - квартиру или частный дом в любом регионе Украины (согласно тому, какая именно недвижимость была уничтожена). Общая сумма жилищных сертификатов сегодня составляет 7,9 млрд гривен;

Денежная выплата владельцам уничтоженных частных домов, которые не хотят покупать новый где-либо. Они хотят восстановить, то есть отстроить с нуля, уничтоженный дом, расположенный на том же земельном участке. На этот вид компенсаций украинцы получили возможность подаваться в конце января. В настоящее время сумма согласованных выплат в этой категории - почти 820 млн гривен;

Денежная выплата за ремонты поврежденного жилья, которые украинцы сделали за свой счет. Заявления на этот вид компенсации начали принимать 1 января 2024 г. и вскоре заявители начнут получать первые средства.

В целом, добавила Шуляк, по состоянию на 20 марта общая сумма всех согласованных по программе есть. Восстановление выплат пересекло отметку в 13 млрд гривен.