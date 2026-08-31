Четыре страны вслед за США призывают своих граждан не ехать в Украину

Четыре страны призывают своих граждан воздержаться от поездок в Украину. Иностранцев предупреждают об угрозе ракетных ударов РФ и сложной зиме с отключениями света, воды и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные рекомендации МИД Британии, Италии , Нидерландов и Германии .

МИД Британии подчеркнуло, что туристическое страхование не будет покрывать ущерб тем, кто решит посетить Украину вопреки официальным предостережениям. Официальный запрет распространяется на всю территорию страны, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областей.

Британское ведомство акцентирует внимание на высоких рисках для энергетической инфраструктуры зимой.

"Российские удары по энергосистеме могут повлечь за собой внеплановые отключения света или аварийные отключения без предупреждения. В некоторых регионах возможны плановые ограничения электроснабжения. Это также повлияет на работу центрального отопления и водоснабжения. Учитывайте, что зимой температура может опускаться ниже -20 °C", - говорится в заявлении британского МИД.

Призывы покинуть страну от Нидерландов и Италии

В МИД Италии сообщили о росте опасности новых ракетных атак со стороны РФ по всей территории и категорически не рекомендуют совершать какие-либо поездки в страну.

На сайте МИД Нидерландов всю территорию Украины обозначили как зону наивысшего риска.

"Ни в коем случае не едьте туда. Это слишком опасно. Посольство Нидерландов не сможет оказать вам помощь, если возникнут проблемы. Если вы уже находитесь в Украине, покиньте страну, когда это будет безопасно", - говорится в его рекомендациях.

Германия обновила свои оговорки еще в канун Дня Независимости Украины, предупредив о риске усиления воздушных обстрелов. Сейчас все советы остаются в силе - гражданам ФРГ советуют воздержаться от визитов.