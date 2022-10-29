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Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в ЕС

Фото: четыре страны планируют начать совместный проект по поставке электроэнергии в ЕС (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вице-премьер Грузии, глава Министерства экономики страны Леван Давиташвили сообщил, что вскоре представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии планируют подписать соглашение о поставках электроэнергии в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Грузия-Online.

Запланированному событию предшествовали визиты в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что собирается поставлять на международные рынки 157 ГВТ электроэнергии, и министра энергетики этой страны Парвиза Шахбазова. Темой их переговоров стало обсуждение возможности прокладки линии электропередач по дну Черного моря. Реализовывать этот проект Грузия и Азербайджан намерены с Венгрией и Румынией.

"В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение, чтобы эти четыре страны одновременно имели возможность осуществить этот проект, поскольку это инвестиция в несколько миллиардов. Кроме того, это позволит подключить Грузию непосредственно к энергоструктурам ЕС", - подчеркнул Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан после переговоров с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

Напомним, что государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" на этой неделе провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

При этом, Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Причиной стали массированные ракетные удары россиян по украинским энергетическим объектам.

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Евросоюз