Четыре страны ЕС давят на Брюссель из-за замороженных активов РФ, - FT

Коалиция государств, в которую вошли Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, подготовила совместное письмо Еврокомиссии. В документе призывается срочно провести техническую и юридическую работу, чтобы привлечь более 200 млрд евро замороженных средств РФ для покрытия бюджетных нужд Киева.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что пора начать новую дискуссию по использованию российских денег.

Она заявила, что привлеченного ЕС кредита в размере 90 млрд евро уже явно недостаточно для покрытия расходов Украины в условиях продолжающейся войны. В частности, эта сумма покрывает всего две трети финансовых потребностей Киева до конца 2027 года.

Попытка обойти бельгийское вето

Прошлой зимой инициатива по использованию суверенных активов России провалилась из-за позиции Бельгии, где хранится большинство из этих средств. Официальный Брюссель до сих пор опасается юридической мести со стороны Москвы и предостерегает о рисках стабильности мировых финансовых рынков.

Впрочем, европейские партнеры требуют от Еврокомиссии разработать альтернативные механизмы, позволяющие обойти бельгийское вето. Новая волна дебатов по поводу замороженного состояния агрессора разворачивается на фоне обсуждения следующего семилетнего совместного бюджета Евросоюза.

Напомним, недавно премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страны ЕС не должны самостоятельно оплачивать последствия российской агрессии. Он отметил, что для этого следует использовать замороженные активы РФ.