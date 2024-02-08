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Четыре из каждых пяти гривен проблемных кредитов сконцентрированы в государственных банках, - НБУ

Банковское отделение (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Руслан Кисляк

Большая часть проблемных кредитов банковской системы Украины, или 82% по объему, по состоянию на 1 декабря 2023 года была сконцентрирована в государственных банках. Остальные 18% – в украинских банках с частным капиталом и "дочках" иностранных банковских групп.

Какая ситуация с проблемными кредитами в государственных банках

По данным Национального банка Украины, в начале 2023 года в государственных банках было 75% неработающих кредитов. Но после вывода с рынка системно важного Сенс Банка при участии государства этот показатель вырос, при одновременном сокращении этого показателя в активах иностранных банковских групп в Украине.

В Независимой ассоциации банков Украины уточняют: оценивать пропорции и динамику проблемных кредитов в банках государственного и частного секторов следует с выделением ПриватБанка, который является не только крупнейшим банком в Украине, но и имеет беспрецедентно высокую долю неработающих кредитов, преимущественно связанных с бывшими владельцами.

Для понимания ситуации, по состоянию на 1 декабря 2023 года в портфеле ПриватБанка доля проблемных кредитов составляла 60,8%, у остальных госбанков – в среднем 40,3%, в банках частного сектора – 17,7%.

Напомним, по состоянию на конец 2023 года доля проблемных кредитов, выданных украинскими банками физическим лицам, составляла около 25%. А их объем составил 61 млрд грн. Более половины проблемных кредитов стали таковыми уже во время полномасштабной войны.

При этом доля проблемных кредитов в корпоративном портфеле банков на ту же дату составила 44%, а их объем достиг 362 млрд грн.

Пик кредитных потерь банков от полномасштабной войны пройден. Это подтвердили результаты оценки устойчивости, проведенной Национальным банком.

В январе 2024 года НБУ утвердил новые правила подачи отчетности об активных операциях банками, финансовыми компаниями и кредитными союзами. Информация собирается для оценки эффективности управления кредитным риском. Информация должна подаваться частично с 1 июля и в полном объеме с 1 октября 2024 года.

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