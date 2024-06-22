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За четыре дня энергетики заживили дома 52 тысяч семей, которые были без света, - ДТЭК

Фото: за четыре дня энергетики заживили дома 52 тысяч без света семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 18 по 21 июня энергетики компании ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 64 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что Донбасса остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все последние четыре дня энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 26,4 тысячи домов, обесточенных из-за обстрелов.

К обстрелам на Донетчине добавилась и непогода: за последние сутки энергетики возобновили электроснабжение 16,4 тысячи семей, которые были без света из-за штормового ветра и ливня. Восстановительные работы продолжаются, однако их сильно усложняют постоянные обстрелы области.

Также враг продолжает атаковать и Днепропетровщину. Здесь с 18 по 21 июня энергетики вернули свет в 9,8 домов жителей области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, за пять месяцев 2024 года энергетики ДТЭК вернули свет более 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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ЭлектроэнергияДТЭК