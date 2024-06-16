В Черном и Азовском морях Россия держит 9 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

В Черном и Азовском морях сегодня, 16 июня, фиксируется нахождение 9 кораблей Российской Федерации. Часть из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Так, рассказали военные, что по состоянию на 06:30 фиксируется:
Кроме того, в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Военные также добавили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, за сутки с 15 на 16 июня Силы обороны Украины ликвидировали 1160 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили 58 артсистем.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок, из которых Россия обстреливает Харьков и Харьковскую область. Соответствующее заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.