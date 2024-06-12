В Черном и Азовском морях Россия держит 8 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

Отмечается, что данные по нахождению флота противника в акватории морей актуальны по состоянию на утро 12 июня, в 6:50.

В частности, в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Его общий залп до 4 ракет.

При этом в Азовском море фиксируются нахождение 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет и имеют общий залп до 24 ракет.

Кроме того, 2 вражеских корабля замечены в Средиземном море. Оба являются носителями крылатых ракет, а общий залп – до 12 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.