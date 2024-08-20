В Черном и Азовском морях ракетоносители РФ не зафиксированы, - ВМС

В то же время военные зафиксировали сразу два российских корабля в Средиземном море. Однако ни одно из них не является ракетоносителем, поэтому никакой угрозы не несет.

Кроме того, в ВМС отметили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - в очередной раз отметили в ВМС ВСУ.