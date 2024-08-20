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В Черном и Азовском морях ракетоносители РФ не зафиксированы, - ВМС

Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 20 августа, носители ракет типа "Калибр" в Черном и Азовском морях отсутствуют. Это наблюдается уже третьи сутки подряд.

Передает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время военные зафиксировали сразу два российских корабля в Средиземном море. Однако ни одно из них не является ракетоносителем, поэтому никакой угрозы не несет.

Кроме того, в ВМС отметили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - в очередной раз отметили в ВМС ВСУ.

Напомним, что 2 августа 2024 года, защитники Украины нанесли удар по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону". Впоследствии стало известно, что в результате успешной атаки, судно затонуло во временно оккупированном Крыму, а именно - в городе Севастополь.

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