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В черном списке ЕС. Грузия отказывает россиянам в полетах из-за санкций

Грузия, Тбилиси, Пятница 22 сентября 2023 14:38
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В черном списке ЕС. Грузия отказывает россиянам в полетах из-за санкций Фото: Самолет авиакомпании "Россия" (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

В Грузии отказали в разрешении на полеты авиакомпании "Россия", которая уже дважды обращалась с заявками. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Причина отказов – нахождение авиакомпании в черном списке ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

Как заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии, авиакомпании "Россия" дважды отказали в работе в Грузии.

Первый отказ был 16 мая по заявке на выполнение рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Второй отказ российский перевозчик получил 14 сентября. Он касался рейсов Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург.

Причиной такого решения Агентства является то, что авиакомпания "Россия" находится в черном списке Евросоюза.

"Соответственно, регулярные авиаперевозки в направлении Грузии указанная авиакомпания осуществлять не будет. Полеты между Грузией и РФ выполняются и будут выполняться в дальнейшем только теми авиакомпаниями, которые не входят в черный список ЕС", – говорится в сообщении авиарегулятора.

Полеты также не будут осуществляться на самолетах, для которых производители прекратили техническую поддержку. Это означает ограничение доступа к технической и летной документации, а также обеспечения запасными частями, отметили в Агентстве.

В апреле 2022 года Европейская комиссия включила в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов западного производства.

Тем временем на сайте московского аэропорта появляется информация о запуске рейсов в Тбилиси с 14 октября. В компании объясняют это тем, что надеются получить разрешение.

Авиасообщение между Россией и Грузией восстановили в мае 2023 года спустя четыре года перерыва. В Евросоюзе призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию.

Ранее сообщалось, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих.

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