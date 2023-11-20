ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черном море пропало турецкое судно с 12 членами экипажа

Турция, Понедельник 20 ноября 2023 00:23
UA EN RU
В Черном море пропало турецкое судно с 12 членами экипажа Фото: турецкое грузовое судно исчезло в Черном море (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту скрылось у побережья Черного моря во время шторма в воскресенье 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В офисе губернатора турецкой провинции Зонгулдак рассказали, что капитан корабля Kafkametler сообщил утром 19 ноября, что судно дрейфует к волнорезу (гидротехническое сооружение на воде, предназначенное для защиты береговой линии или акватории порта от волн).

С тех пор местные власти не могут связаться с членами экипажа, находившимися на борту грузового корабля. Отмечается, что регион пострадал от мощных штормов и неблагоприятная погода не позволила воздушным и морским судам производить поиски.

Аварии кораблей в Черном море

Также 19 ноября у берегов Турции раскололся надвое корабль, пришвартовавшийся в порту Эрегли. Судно разломилось из-за сильного шторма, а его часть выбросило на берег.

Ранее в Черном море в районе болгарского мыса Шабла паром "Славянин", шедший под флагом России, получил бортовую пробоину. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны