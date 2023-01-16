В Черном море остаются ракетоносители России оснащенные более 30 "Калибрами", - Гуменюк

Во время массированного обстрела 14 января Россия использовала не все снаряды ракетоносителей в Черном море. Они вероятно снаряжены еще более 30 "Калибрами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо".

По словам Гуменюк, в настоящее время в Черном море находится около 17 единиц корабельной группировки России, среди которых 6 ракетоносителей.

"Это может говорить об оснащеннии44 "Калибрами", но учитывая то, что после массированной атаки 14 января они не возвращались на базу, часть ракет они использовали, и сейчас их способность оценивается в более 30 ракет", - отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга призвала внимательно относиться к воздушной тревоге.