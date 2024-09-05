В Черном море зафиксирован один ракетоноситель "Калибров": какой возможен залп

По состоянию на 06:00, 5 сентября, в Черном море находится один российский носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его возможный залп до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
В то же время в акватории Азовского моря вражеские корабли отсутствуют. При этом зафиксировано одно судно в Средиземном море, но оно не является носителем крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, что во время масштабного обстрела Украины в начале прошлой недели, ВМС ВСУ фиксировали в Черном море, 26 августа, 4 ракетоносителя "Калибров" с общим залпом до 28 ракет. Все они были запущены по нашей территории, однако силам ПВО удалось их сбить.
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