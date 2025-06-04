В Черном море зафиксировано два ракетоносителя РФ: какой залп "Калибров"

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 3 судна зафиксировано в Средиземном море, из которых одно является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также военные проинформировали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.