В Черном море заметили российские ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

В Черном море сегодня утром, 1 августа, фиксируется пребывание двух российских ракетоносителей, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что эти два российских военных корабля являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", и возможен общий залп до 8 ракет.

Вместе с тем корабельная группировка РФ в Азовском море - отсутствует.

А вот в Средиземном море фиксируются 2 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - передали военные.