В Черном море на данный момент один вражеский носитель крылатых ракет

В Черном море сегодня утром, 4 августа, фиксируется пребывание одного российского носителя крылатых ракет "Калибр", который страна-агрессор вывела на боевое дежурство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
Военные уточнили, что общий залп носителя – до 4 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, Силы обороны Украины провели успешную атаку на российские военные объекты в Крыму. Как результат, поразили четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также окончательно уничтожили подлодку "Ростов-на-Дону", которая была носителем "Калибров".
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