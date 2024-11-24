В Черном море фиксируют вражеские ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

РФ вывела сегодня утром, 24 ноября, в акваторию Черного моря шесть кораблей на боевое дежурство. Три из них являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ.
В военном ведомстве уточнили, что эти три ракетоносителя противника в Черном море в случае атаки способны выпустить общим залпом до 6 "Калибров".
Вместе с тем в Азовском море корабельная группировка врага не наблюдается.
Кроме того, сообщили в ВМС ВСУ, в Средиземном море российские корабли также отсутствуют.
Также в военном командовании рассказали, что за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, вчера утром, 23 ноября, в Черном море фиксировали 6 кораблей РФ, являвшихся носителями "Калибров" с общим залпом до 23 ракет.
Такое же количество ракетоносителей РФ наблюдалось в Черном море и сутками ранее, 22 ноября. А 21 ноября в акватории Черного моря было 5 ракетоносителей врага общим залпом до 28 "Калибров".
Добавим, в середине ноября спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что эффективность ракет "Калибр", которыми РФ атакует Украину, существенно снизилась.
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