Черноморский банк торговли и развития выделил ОККО кредит объемом до 25 млн евро

Средства компания привлекает в качестве рабочего капитала, и направлены они на закупку нефтепродуктов в том числе в странах черноморского региона - Румынии, Болгарии, Греции, Турции. В прошлом году именно из этих стран компания импортировала более 30% бензина и дизельного топлива.

"Это однозначно проявление высокого доверия со стороны международных финансовых институций. Они имеют уверенность, что даже в условиях военного времени наша компания сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости и ликвидности. Надеемся, что соглашение между ОККО и ЧБТР станет сигналом и для других внешних доноров о том, чтобы поддерживать займами те украинские бизнесы, которые продолжают эффективно работать", - комментирует соглашение СЕО ОККО Василий Даниляк.

Первый кредит от ЧБТР компания привлекла еще в 2004 году. Кроме ЧБТР компания сотрудничала также с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и целым рядом западных коммерческих банков.

"Наша компания - одна из немногих в Украине, кто более 20 лет полностью выполняет свои обязательства перед всеми кредиторами без реструктуризаций и задержек. Сегодня это наше большое конкурентное преимущество, которое в современных непростых условиях войны в стране обеспечивает нам доступ к банковскому капиталу", - добавил Василий Даниляк.

"Мы очень рады поддержать "Галнефтегаз", одного из наших действующих клиентов, в его усилиях по продолжению деятельности и развитию альтернативных логистических путей доставки светлых нефтепродуктов в Украину. Текущая ситуация в Украине создала беспрецедентные вызовы для экономики страны, и мы понимаем важность обеспечения бесперебойного доступа к основным товарам и услугам для украинского народа. Мы по-прежнему стремимся предоставлять нашим клиентам необходимые финансовые ресурсы для удовлетворения их бизнес-потребностей, особенно в эти сложные времена", - отметил во время подписания соглашения доктор Серхат Кексал, президент ЧБТР.