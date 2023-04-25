"Черноморец" забрал призы тренера и футболиста тура УПЛ

Форвард Даниил Алефиренко – футболист 22-го тура в Премьер-лиге. Украинский нападающий оформил дубль в противостоянии с "Кривбассом" (3:2).

Алефиренко вышел на острие атаки "моряков" со стартовых минут. Именно он открыл счет под занавес первого тайма, когда реализовал выход один на один с кипером после заброса Кузика. Во второй же половине 23-летний форвард вырвал для одесситов победу – вместе с Авагимяном он убежал в контратаку и низом пробил Сарнавского.

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук в свою очередь стал тренером отчетного тура. "Моряки" благодаря выездному успеху поднялись на 11-е место в УПЛ. Одесситы набрали 23 очка и опережают зону вылета на четыре пункта. Весной команда Григорчука набрала 12 очков в семи турах.

Лучших в 22-м туре Премье-лиги традиционно избрал Экспертный совет. В нее вошли известные отечественные экс-футболисты и тренеры – Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.