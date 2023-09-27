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"Черноморец" в волевом стиле прошел "Кривбасс" в Кубке Украины

Одесса, Среда 27 сентября 2023 19:37
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"Черноморец" в волевом стиле прошел "Кривбасс" в Кубке Украины Фото: Далее в Кубке Украины идут "моряки" (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" оформил камбэк против криворожского "Кривбасса" в 1/8 финала Кубка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Черноморец" – "Кривбасс" – 2:1

Голы: Дада, 65, Шпорн, 90+3 – Приходько, 15

В дебюте встречи команды играли на равных. Тем неожиданнее стал быстрый гол криворожцев. На 15-й минуте Кожушко отобрал мяч у защитника в чужой штрафной, выманил на себя голкипера и сбросил на Приходько, а тому оставалось попасть в пустые ворота.

Забитый мяч немного успокоил ход событий. Впрочем, еще до перерыва "Кривбасс" мог закрепить собственное преимущество. В этот раз неугомонный Кожушко убежал на свидание с вратарем. Однако переиграть Варакуту не сумел.

На старте второй половины команды обменялись моментами. Мощный выстрел криворожца Хомченовского парировал вратарь, а вот прорыв "моряка" Бойчука завершился ударом мимо ворот. Впрочем, на 65-й минуте забил "Черноморец" – Дада с фланга прорвался в штрафную, накрутил нескольких защитников и с рикошетом отправил мяч в сетку.

Дальше по привычному сценарию игра успокоилась. Казалось, что команды уверенно двигаются к овертайму. Однако на третьей добавленной арбитром минуте "моряки" оформили победный мяч. Это Шпорн оказался в нужном месте и с нескольких метров сыграл на добивании – 2:1 в итоге.

К слову, киевское "Динамо" сенсационно вылетело от "Оболони" в 1/8 финала Кубка Украины.

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Кубок Украины Черноморец
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