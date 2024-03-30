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"Черноморец" с хет-триком за десять минут сенсационно разбил "Полесье"

Фото: "Моряки" потопили шхуну Сергея Шищенко (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" на выезде неожиданно разгромил житомирское "Полесье" в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Полесье" – "Черноморец" – 1:4

Голы: Кушниренко, 75 – Авагимян, 53, 60, 64, Кузык, 90

Удаление: Кушниренко, 78 (П, вторая желтая карточка)

 

С первых минут обе команды решили не отсиживаться в обороне. "Моряк" Ийеде и новичок житомирян Петряк обменялись ударами мимо ворот. Впоследствии голкипер "полесских волков" Бойко вытащил из девятки выстрел Авагимяна из полукруга штрафной.

На 33-й минуте еще один новичок "Полесья" Эрнандес, казалось, бил в незащищенную часть ворот, но с линии мяч вынес Брагару. Концовка первой половины, однако, была за "Черноморцем". Сначала Ийеде прорвался в штрафную и пробил мимо ближней штанги, а затем Авагимян проверил бдительность вратаря коварным ударом.

На старте второй 45-минутки "моряки" организовали ударную десятиминутку. Героем одесситов стал Авагимян. Сначала он головой замкнул навес Бадибанги. Далее завершил точным ударом после передачи Брагару быструю контратаку "Черноморца". А на десерт мастерски уложил в девятку со штрафного – 0:3.

"Полесские волки" после такого тройного удара смогли размочить счет. Помог стандарт – Мустафаев подал угловой на линию вратарской, а Кушниренко головой фактически расстрелял ворота Варакуты. Но локальный герой быстро стал антигероем, сфолив против Кузыка в центре поля – второй "горчичник" и удаление.

Последнее слово было за "Черноморцем". На 90-й минуте Кузык замкнул передачу Штогрина от левого края и установил окончательный результат встречи. Благодаря первой после зимней паузы победе "моряки" поднялись на 8-е место в турнирной таблице УПЛ (26 очков). Тем временем "Полесье" осталось на 6-й строчке (33 пункта).

К слову, ранее "Шахтер" в столице разгромил "Оболонь" с дублем Шведа.

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