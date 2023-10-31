В Черногории избрали новое правительство. Коалиция включает пророссийский альянс

Создание правительства во главе с премьер-министром Милойко Спайичем поддержали после ночных дебатов 46 депутатов из 66, которые присутствовали в парламенте. Всего законодательный орган Черногории состоит из 81 депутата.

Как заявил перед началом голосования 36-летний Спайич, он видит Черногорию "как Балканскую Швейцарию и Европейский Сингапур".

На парламентских выборах летом его партия "Европа сейчас" одержала незначительное преимущество среди большого числа партий. Это привело в результате к длительным переговорам по созданию новой коалиции.

Как отмечает AFP, в новую коалицию входят пророссийские и просербские партии, в частности альянс "За будущее Черногории". Его лидер Андрий Мандич стал спикером парламента.

Альянс Мандича выступает против признания бывшей отколовшейся от Сербии провинции Косово, а также не поддерживает международные санкции в отношении РФ из-за широкомасштабной войны против Украины.

Выборы в Черногории

Июньские выборы в стране состоялись спустя несколько месяцев после сокрушительного поражения лидера Черногории Мило Джукановича во втором туре президентских выборов в апреле. На голосовании его опередил Яков Милатович из партии "Европа сейчас", который стал новым главой государства.

Эта политическая сила с момента своего создания в 2022 году получила поддержку в Черногории благодаря своей проевропейской платформе и обещанию поднять заработную плату и начать реформы.

После парламентских выборов 2020 года, когда власть партии Джукановича ДПС ослабла после поражения на выборах, в Черногории возникали кризисы.

Также в публикации отмечается, что для многих жителей страны с населением 620 000 человек, треть из которых идентифицируют себя как сербы, длительная политическая дисфункция привела к разочарованию.

Напомним, Черногория вступила в НАТО в 2017 году и ведет переговоры о членстве в Европейском союзе с 2012 года. При этом политическая нестабильность и паралич институтов заблокировали евроинтеграионный путь государства.

Ранее сообщалось, что в марте Джуканович подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как не удалось сформировать правительство.