В Черногории мужчина открыл огонь в баре: погибло не менее 10 человек

DW пишет, что стрельбе предшествовала драка в ресторане. Причиной стал обычный бытовой конфликт.

По словам министра внутренних дел страны Данила Сарановича, в результате случившегося погибло не менее 10 человек, еще несколько ранено.

WP дополняет слова министра, написав, что по его словам на пресс-конференции, полиция установила личность нападавшего - им оказался 45-летний Ацо Мартинович. Он убил владельца бара в городе Цетине, его детей и членов своей семьи. После стрелок сбежал, а полиция направила спецподразделения на поиски нападавшего.

Комиссар полиции Лазар Сцепанович сообщил, что Мартинович был в баре весь день. Затем он пошел домой, принес оружие и открыл огонь в около 17:30.

Представитель правоохранительных органов добавил, что стрелок "убил четырех человек" в баре, прежде чем уйти, а затем продолжил стрелять еще в трех местах.

"Он попытался лишить жизни еще четырех человек, а затем скрылся на автомобиле, на котором ехал, который мы нашли", - сообщил комиссар.

Также он рассказал, что подозреваемый получил условный срок в 2005 году за агрессивное поведение и обжаловал свое последнее осуждение за незаконное хранение оружия.

Позже глава МВД Черногории сообщил, что стрелок предпринял попытку самоубийства около своего дома в центре города. Но от полученных травм скончался по пути в больницу.

Известно, что правительство Черногории на экстренном телефонном совещании принято решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал случившееся "ужасной трагедией".