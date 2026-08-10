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Чернобыль готовят к повторному нападению россиян, - Der Spiegel

06:35 10.08.2026 Пн
2 мин
По всей зоне украинские военные готовятся к возможному нападению
aimg Юлия Маловичко
Чернобыль готовят к повторному нападению россиян, - Der Spiegel Фото: Чернобыльская АЭС (Getty Images)
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Украинские военные готовятся к возможному возвращению российских войск в Чернобыльскую зону, как это было первоначально во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В начале полномасштабного вторжения русские войска заняли территорию Чернобыльской АЭС. Пока ее контролирует Украина, однако по всей зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям.

В частности, каждые несколько километров оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Также строительная техника роет траншеи и ямы в песчаном грунте. Вырытую почву используют для насыпей на перекрестках дорог.

По данным Der Spiegel, под песчаными холмами уже обустраивают оборонные галереи. Для их стен и потолков используют древесину из окрестных сосновых лесов.

Кроме того, строители устанавливают вдоль дороги высокие металлические столбы и натягивают между ними пластиковые сетки. Они должны препятствовать полетам беспилотников, заставляя их запутываться в сетках. Такая тактика уже использовалась в Донбассе.

В материале также обращают внимание на близость Беларуси к Чернобыльской зоне. Страны разделяют около 15 км. В случае изменения ситуации Чернобыль может оказаться в зоне досягаемости FPV-дронов.

Отдельно Der Spiegel пишет о защитном здании над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. После удара российского беспилотника по ней украинцы залатали поврежденную металлическую оболочку.

Защитное сооружение было установлено в 2016 году для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Оно должна было прослужить 100 лет, однако после удара российского беспилотника в феврале 2025 уже не функционирует так, как планировалось. Тогда внутри оболочки произошел тлеющий пожар, уничтоживший мембрану.

Напомним, россияне дроном в июне этого года повредили объект ядерной инфраструктуры возле Чернобыля. Речь идет о хранилище ядерного топлива

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