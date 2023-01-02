Черный экран вместо пропагандистов. В Мелитополе не работает росТВ

В Мелитополе перестало показывать российское телевидение. Коллабораты стали волноваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".
"Во временно оккупированном Мелитополе еще одна "зрада". На новогодние праздники горожане остались без пропаганды-ТВ. Половина телеканалов не показывала", - говорится в сообщении.
К тому же, как сообщается, вчера были перебои с трансляцией, работало несколько телеканалов.
"Горожане, которые и так большую часть времени проводят дома, остались без ТВ. Некоторые начали перенастраивать каналы, но бесполезно. У других рашаТВ пробивалось. А сегодня посыпались жалобы на то, что вместо телеканалов вообще люди наблюдают черный экран", - добавляют в Telegram-канале.
Позже в пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что проводятся технические работы на телестанции Мелитополя. И с этим связаны перебои при приеме сигнала цифровых телеканалов.
"Колаборанты с оккупантами нервничают и также умоляют горожан не читать украинские СМИ", - добавляют в Telegram-канале.
Как сообщалось, в Мелитополе в понедельник под утро, 2 января, раздались взрывы.
Напомним, россияне активно перебрасывали технику для укрепления участка фронта в Мелитополе.
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