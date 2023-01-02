RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Черный экран вместо пропагандистов. В Мелитополе не работает росТВ

Фото: в Мелитополе перестало показывать российское телевидение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитополе перестало показывать российское телевидение. Коллабораты стали волноваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Во временно оккупированном Мелитополе еще одна "зрада". На новогодние праздники горожане остались без пропаганды-ТВ. Половина телеканалов не показывала", - говорится в сообщении.

К тому же, как сообщается, вчера были перебои с трансляцией, работало несколько телеканалов.

"Горожане, которые и так большую часть времени проводят дома, остались без ТВ. Некоторые начали перенастраивать каналы, но бесполезно. У других рашаТВ пробивалось. А сегодня посыпались жалобы на то, что вместо телеканалов вообще люди наблюдают черный экран", - добавляют в Telegram-канале.

Позже в пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что проводятся технические работы на телестанции Мелитополя. И с этим связаны перебои при приеме сигнала цифровых телеканалов.

"Колаборанты с оккупантами нервничают и также умоляют горожан не читать украинские СМИ", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщалось, в Мелитополе в понедельник под утро, 2 января, раздались взрывы.

Напомним, россияне активно перебрасывали технику для укрепления участка фронта в Мелитополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь