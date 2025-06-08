Черный дым и взрывы: в оккупированном Мелитополе горит завод "Гидромаш"

Масштабный пожар вспыхнул в оккупированном Мелитополе в воскресенье, 8 июня. Горит завод "Гидромаш".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РІА Південь".
Утром 8 июня в районе завода "Гидромаш" заметили задымление.
Как пишут в сети, клубы дыма видны практически во всех районах города. Также сообщают о взрывах в районе завода. На месте работают пожарные.
На мосту на Новый Мелитополь, рядом с которым расположен завод, видимость ухудшена. Поэтому его перекрыли, автомобилистам предлагают ехать через авиагородок.
Как пишут в сети, российские оккупанты превратили "Гидромаш" в свою ремонтную и военную базу.
Завод "Гидромаш" в Мелитополе - это гражданское предприятие по производству гидравлического оборудования и насосов для различных отраслей промышленности.
Однако после оккупации города российские захватчики переоборудовали его под военную инфраструктуру.
Напомним, ранее в районе завода "Гидромаш" неоднократно раздавались взрывы. Еще в начале 2023 года, по информации партизан, россияне оборудовали склад для хранения боеприпасов.
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