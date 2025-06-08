Черный дым и взрывы: в оккупированном Мелитополе горит завод "Гидромаш"

Утром 8 июня в районе завода "Гидромаш" заметили задымление.

Как пишут в сети, клубы дыма видны практически во всех районах города. Также сообщают о взрывах в районе завода. На месте работают пожарные.

На мосту на Новый Мелитополь, рядом с которым расположен завод, видимость ухудшена. Поэтому его перекрыли, автомобилистам предлагают ехать через авиагородок.

Как пишут в сети, российские оккупанты превратили "Гидромаш" в свою ремонтную и военную базу.

