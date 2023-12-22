RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Черным морем заметили разведывательный самолет НАТО

Фото: НАТО направило Boeing P-8A Poseidon в Крым (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 22 декабря, над воздушным пространством Черного моря был замечен разведывательный лайнер Boeing P-8A Poseidon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, по данным портала Flightradar, у побережья Румынии, в воздушном пространстве, был замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. По всей вероятности, он ведет разведку и следит за ситуацией в Черном море.

P-8A – это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Полеты AWACS после начала войны

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОКримВойна России против Украины