Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины

Что оставил после себя "русский мир" в Харьковской области, какие настроения у местных жителей и как украинцы пытаются вернуться к нормальной жизни на освобожденных территориях – в репортаже РБК-Украина.

Когда началось контрнаступление украинских войск в Харьковской области, эксперты предполагали, что россияне займут линию обороны по Осколу и Северскому Донцу. Но украинцы смогли форсировать эти реки и отогнать оккупантов значительно дальше к границе Луганской области.

Контрнаступление на Харьковскую область было запланировано в два этапа, освобождение территории возле Оскола и Донца произошло во время второй фазы. По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), освобождение из оккупации Изюма уничтожило перспективы россиян захватить Донецкую область. Двигаясь по плану, около 13 сентября украинские войска форсировали Оскол в районе Бобровой и создали плацдарм. Местные жители, освободившись от российского нашествия, с радостью встречали ВСУ.

Освобожденные

Война оставляет после себя чёрные следы. Чернеют воронки от недавних прилетов С-300, возле них сгоревшие постройки и деревья, почерневшие тела россиян лежат на обочинах дорог. Черные, полностью уничтоженные деревни превращены в одно большое пепелище.

К моменту, когда мы приехали в Купянск на реке Оскол, он был освобожден от россиян уже более двух недель. Здесь все еще слышна артиллерийская канонада от боев, идущих дальше за городом. Больше всего пострадал центр Купянска и дома вдоль дороги к мосту. Уничтожены все здания на улице, а под завалами все еще находятся тела умерших горожан.

От моста через реку остался только тротуар, по которому ездят местные на велосипедах. Вообще велосипед сегодня – это основной транспорт для передвижения в недавно освобожденных городах. Заправки здесь еще не работают, да и во время оккупации россияне часто расстреливали автомобили вместе с людьми в них. Сегодня в городе нет ни связи, ни электроэнергии, ни воды, но главное – есть свобода.

Горожане еще немного напуганы, но уже начали выходить из своих укрытий и осматривать, что осталось от города. Около одного из домов в центре города на костре готовят обед местные жители. Рассказывают, что в квартирах, разрушенных от мин, становится холодно жить, поэтому собираются уезжать в Харьков. Там хоть и прилетают ракеты, но есть цивилизация.

Без нецензурных слов рассказы об оккупации не обходятся – когда у тебя отнимают всю твою жизнь, оставляя в пепле, подбирать слова уже нет никакого желания.

Билборд в освобожденном Купянске

Изображая портрет среднестатистического оккупанта, местные говорят так – это чаще всего "лугандон" (ушедший воевать против украинцев житель оккупированного Луганска как "военный ЛНР" – ред.), который ходит по оккупированному его "побратимами" городу в шлепанцах и спортивных штанах. Он ведет себя вульгарно и высокомерно, постоянно пьянствует, поэтому трезвым его можно увидеть редко. Чтобы не встречаться с "лугандонами", местные пытались не выходить из дома – так безопаснее.

После деоккупации территорий населённые пункты находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии – у людей нет элементарных коммуникаций, связи, в магазины еще не завезли продукты. Но это, по словам местных, все равно не сравнится с тем, что они пережили во время нашествия российской "орды".

Пока воду здесь поставляют ГСЧСники. Те, с которыми мы общались, говорят, что за день разливают более 8 тонн воды. В центре раздают гуманитарку волонтеры из Днепра. Рассказывают, что в первые дни после освобождения люди были настолько голодны, что доходило до толкотни за еду. Сейчас раздача проходит более цивилизованно в порядке очереди. Почтовая машина привозит посылки, но собираются возле нее даже больше ради генератора, от которого заряжают мобильные телефоны, и интернет от Starlink.

Еще одним из мест форсирования Северского Донеца стал Святогорск. До прихода сюда россиян город был популярным курортом. Он известен Святогорской Лаврой и природой вокруг города, эту местность часто называют "Донецкой Швейцарией". Однако сегодня картина здесь такая же, как и в Купянске, Изюме и других городах, по которым прошлись российские войска. Многие дома разрушены, коммунальные услуги отсутствуют. Большинство населения эвакуировались из города, а единственным центром жизни сегодня является пункт раздачи гуманитарки в центре.

Возле пункта с продуктами питания знакомимся с местной жительницей Людмилой. Она рассказывает о состоянии дел в городе и добавляет, что в Святогорске все еще есть люди, которые, несмотря на пережившее, не имеют однозначного отношения к агрессору. По ее мнению, возможно, это связано с тем, что в Святогорске известная на всю Украину Лавра московского патриархата.

"Говорят, что Медведчук брал деньги для того, чтобы Украина ждала россиян, и эти деньги не отработал. А тут Лавра свои деньги отработала по полной, попы Святогорской Лавры московского патриархата активно пропагандируют за Россию уже много лет", – говорит Людмила.

Иронично, что оккупанты обстреляли и саму Лавру. Сегодня фасад здания весь в дырах от снарядов, прилетавших со стороны русских войск. Людмила говорит, что пыталась убедить тех, для кого "все не столь однозначно". Но священники Лавры пока оказывают на местных жителей большее влияние, чем собственный опыт оккупации.

"Это зомбированные люди на протяжении многих лет. Когда в соседнем Богородичном было прямое попадание в монастырь, я разговаривала с прихожанкой, которая за "русский мир". И спросила ее: "Как же так ваши россияне вас обстреливают?", она говорит: " Они просто промахнулись", – добавляет женщина.

В Славянске, по словам местной жительницы, ситуация была схожая. Люди верили, что россияне "промахивались", когда попадали в школу, или чей-то дом. Когда видишь такие ситуации, становится очевидным, что вопрос "ликбеза" и дальнейшей интеграции еще долго будет находиться в украинской повестке дня.

Братская могила

В Лимане, который находится в двадцати километрах от Святогорска, найдены массовые захоронения мирных жителей и воинов ВСУ. В течение нескольких недель специалисты эксгумировали тела погибших на местном кладбище. 20 октября процедура эксгумации была завершена – специалисты достали 152 тела мирных жителей и 35 – военных.

Это лишь сухая статистика, однако за каждой цифрой стоит человек и его собственная трагедия. При нас достали останки тела в форме украинского военного. На грязной от земли и крови куртке пришит украинский флаг. Следующим достали уже даже не тело, а одни кости. Идентифицировать каждого будут специалисты, а Украина будет узнавать новые истории.

Именно в Лимане нашли погребение семьи Кисиль – троих взрослых и двоих детей, младшему из которых всего один год. В их погреб, где семья скрывалась от взрывов, прилетела российская ракета. А уже позже, во время оккупации, захватчики потребовали 5 тысяч гривен за то, чтобы дать их родственнику похоронить свою семью на кладбище. Таких историй далеко не 146, как найденных погибших в Лимане. По всей оккупированной территории Украины сотни подобных Лиманов, Изюмов, Буч и Бородянок.

Сегодня местные жители наконец-то могут похоронить погибших, как они сами говорят, "по-человечески", то есть по православным традициям – со священником, отпеванием и временем на воспоминания.

Хотя города уже освобождены, путь к мирной жизни еще только начинается. Сегодня люди получают еду, на очереди разминирование территорий и захоронение погибших. Со временем вернутся коммунальные услуги. Главное – больше не видеть "русский мир".

Над текстом также работала Юлия Акимова