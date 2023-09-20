Почему для ВСУ важно освободить Курдюмовку в Донецкой области: объяснение эксперта

Как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, южный фланг фронта условно делится на юго-западный и юго-восточный сектор, между ними трасса Т0513 от оккупированного Бахмута до Горловки. Нынешние успехи ВСУ касаются юго-западного с опорной линией россиян на отрезке Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка.

скриншот deepstatemap.live

"Причем не просто Курдюмовка, потому что это небольшая агломерация вместе с селами Зеленополья и Озеряновка. Андреевка и Клещиевка уже уволены, осталась Курдюмовка. И тогда вся опорная линия противника в этом секторе перейдет под контроль Сил обороны Украины", - пояснил он.

По словам эксперта, именно в районе Клещиевки находятся последние господствующие высоты. Таким образом, дальше россияне вынуждены занимать позиции в низине, то есть будут как на ладони.

"Все говорит о том, что они будут постепенно отходить к Т0513, и трасса станет их опорной линией. После того как наши войска освободят Курдюмовку, откроется направление на юго-восточный сектор с ключевым опорным пунктом в Зайцево", - отметил Коваленко.

Освобождение Андреевки и Клещиевки

17 сентября ВСУ освободили Клещиевку под Бахмутом. Уже в понедельник, 18 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клещиевки.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района Донецкой области. 15 сентября эту информацию подтвердили штурмовики. А 18 сентября ВСУ подняли украинский флаг над Андреевкой.