Почему ВСУ важно уничтожать оккупантов под Курахово: эксперт назвал ключевой момент

Селезнев, комментируя оперативное окружение украинских защитников в районе Курахово, отметил, что есть все основания переживать за тот участок фронта.

"Как будет решаться этот вопрос, то ли путем направления дополнительных сил и средств для разблокирования наших, действующих на этом участке, возможно ли будет проводиться маневренная оборона и соответственно уход наших сил на другие рубежи, решение будет приниматься на местах. Я не думаю, что на широкую общественность эта информация будет сообщаться", - добавил он.

По словам эксперта, думать и что-либо рекомендовать командирам в на местах, находясь в Киеве, не стоит. Ключевой момент состоит в том, что украинские защитники находятся в обороне и враг несет кратно больше потерь во время штурмов.

"Чтобы мы там не говорили, те же цифры 1000-1500 убитых и искалеченных российских военнослужащих - это результат поединка, где украинская армия в оборонной позиции уничтожает живую силу, бронетехнику и вооружение. Потому что чем меньше ресурсов останется в российской армии, тем быстрее наступит та же оперативная пауза", - добавил Селезнев.