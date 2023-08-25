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Почему ВСУ не могут обойти линии обороны россиян на юге: мнение экспертов

Пятница 25 августа 2023 17:36
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Почему ВСУ не могут обойти линии обороны россиян на юге: мнение экспертов Фото: эксперты рассказали, почему ВСУ не могут обойти линии обороны россиян на юге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко, Александр Мусиенко

Украинские военные не смогут обойти укрепления российских оккупантов на юге, поскольку там все линии обороны выстроены примерно на одном уровне.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, если бы у наших защитников была возможность обойти вражеские линии обороны, то ею бы воспользовались. К примеру, бойцы могли бы провести фланговую операцию на левобережье Херсонской области, где у врага могут быть не такие сильные укрепления.

“Хотя сейчас наши силы пробуют это делать, враг сопротивляется, поэтому, скорее всего, линии обороны везде на юге примерно одинаковые", - заявил Мусиенко.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии нашему изданию рассказал, что при выборе пути наступления наших военных интересует не столько плотность российской обороны, сколько направления, по которым можно продвигаться вперед.

"Если где-то не столь плотная оборона, но там поля, леса и болота, то наступать будет гораздо сложнее, чем через насыщенную оборону, но с логистическим потенциалом. Важную роль также играют такие моменты, как наличие господствующих высот, географические и ландшафтные особенности", - уточнил Коваленко.

Прорыв линии обороны россиян на юге

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что украинские военные, вероятно, прорвали первую линию обороны россиян на юге в ходе контрнаступления.

При этом в Институте изучения войны утверждают, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны россиян на Запорожском направлении.

Более детально о российской обороне на юге можете узнать в материале РБК-Украина.

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