Почему растет курс доллара: эксперт назвал причину повышенного спроса на валюту

Как отметил Данилишин, рыночные колебания обменного курса наличной гривны обусловлены ситуативными факторами. Наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.

"Среди факторов, дополнительно ускоривших девальвационные процессы, было временное усиление спроса со стороны населения на иностранную валюту на фоне более низкой учетной ставки и доходности по трехмесячным депозитным сертификатам", - считает экс-председатель Совета НБУ.

Рост курса доллара

Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. Наличный курс вырос на 80 копеек до 39,40 грн/доллар.

НБУ в марте снизил учетную ставку с 15 до 14,5% годовых. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине. А главное, от нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 п. п. - до 17,5%.

В то же время, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенность НБУ относительно целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.